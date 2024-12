Formel 1: Hülkenberg schon nächste Woche im Sauber

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg wird schon am Dienstag für sein neues Team fahren. Wie der Rennstall Sauber kurz vor dem ersten freien Training beim Saisonfinale in Abu Dhabi (10.30 Uhr/Sky) mitteilte, wird der Emmericher in der kommenden Woche den Pirelli-Reifentest für die Schweizer absolvieren. Sein neuer Teamkollege Gabriel Bortoleto - der in der Formel 2 an diesem Wochenende noch um den Titel kämpft - wird dann den Young-Driver-Test absolvieren. Die Testfahrten sind meist der inoffizielle Start in die neue Saison.