Anzeige

In der Formel 1 steht der Große Preis von Aserbaidschan in Baku an. ran zeigt, wann Trainings, Qualifying und Rennen stattfinden und wer live im Free-TV und Stream überträgt.

Für die Formel 1 geht es ab dem 13. September 2024 beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Hauptstadt Baku um wichtige Punkte im Kampf um den WM-Titel.

Zuletzt in Monza triumphierte Ferrari beim Heimrennen durch Charles Leclerc, der in der Fahrerwertung nun als Dritter immer näher an Titelverteidiger Max Verstappen heranrückt.

Für den niederländischen Red-Bull-Piloten war Monza eher enttäuschend, Verstappen landete nur auf Platz 6, sein Teamkollege Sergio Perez gar nur auf Rang 8.

Da kommt für Red Bull das Rennen in Aserbaidschan nun vielleicht gerade zur rechten Zeit. Denn dort triumphierte im Vorjahr der Mexikaner Perez, der mit zwei Siegen auch Rekordsieger von Baku ist.

Hinter ihm landete Verstappen auf Platz 2, Leclerc wurde Dritter auf dem rund sechs Kilometer langen Baku City Circuit, auf dem beim Rennen am Sonntag 51 Runden zu absolvieren sind.