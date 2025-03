Formel 1 in Thailand? Domenicali reist nach Bangkok

Die Königsklasse des Motorsports könnte künftig in Thailand starten. Formel-1-Chef Stefano Domenicali bestätigte am Rande des Saisonauftakts in Australien, dass er in der kommenden Woche nach Bangkok reisen werde, um Gespräche über ein mögliches Rennen in der thailändischen Hauptstadt zu führen.

Derzeit umfasst der Kalender 24 Rennen, die meisten Strecken haben langfristige Verträge mit der Formel 1. "Das ermöglicht es ihnen, zu investieren, die Anlagen zu verbessern und die Qualität der Unterhaltung, die wir unseren Fans bieten müssen, zu steigern", sagte Domenicali im Interview mit dem britischen Sky Sports.

"Wir erhalten viel Aufmerksamkeit aus anderen Teilen der Welt", fügte er hinzu. Domenicali war bereits im vergangenen Jahr von Thailands Ministerpräsidenten Srettha Thavisin empfangen worden. Damals wurden Pläne eines Stadtkurses rund um das historische Zentrum Bangkoks präsentiert.

Deutschland und Frankreich sind derzeit nicht im Kalender, zudem ist das Rennen in den Niederlanden auf der Kippe. Der Vertrag mit der Strecke in Zandvoort läuft nur bis 2026. Die Türkei macht sich derweil stark für eine Rückkehr der Formel 1, zudem gibt es in Ruanda Ambitionen: In der Nähe der Hauptstadt Kigali soll eine neue Strecke entstehen.

Eine Aufblähung des Kalenders erscheint unrealistisch, da die Belastung schon jetzt hoch ist. Die aktuelle Saison zieht sich von Mitte März bis Anfang Dezember und umfasst eine Sommerpause.