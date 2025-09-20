Formel 1 kommt bis 2030 nach Baku

Die Formel 1 schafft weiter Fakten für ihren Rennkalender der kommenden Jahre. Am Samstag verkündete die Rennserie in Baku die Vertragsverlängerung für den Großen Preis von Aserbaidschan, das Rennen auf dem Stadtkurs bleibt nun bis mindestens 2030 Teil des Programms.

"Ich danke Präsident Ilham Alijew für die fortgesetzten Investitionen und das Bekenntnis zur Entwicklung dieses Events", sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali. Alijew führt das Land seit 2003 autoritär, die Formel 1 erhält von allen Rennausrichtern Antrittsprämien in unterschiedlicher Millionenhöhe. Baku gehört seit 2016 zum Kalender.

In den vergangenen Monaten hatte die Rennserie einige Vertragsverlängerungen verkündet, nach der kommenden Saison 2026 laufen nun nur noch die Verträge der Rennen in Austin, Zandvoort und Barcelona aus. Zuletzt hatte unter anderem der deutsche Standort Hockenheim sein Interesse an einer Rückkehr in die Formel 1 bekräftigt, auch in der Türkei und Portugal möchte man wieder Rennen ausrichten. Interesse gibt es außerdem aus Thailand und Ruanda, Saudi-Arabien will zudem ein zweites Rennen haben.