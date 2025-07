Formel 1: Lance Stroll schimpft: "Schlimmster Haufen Schei..., den ich je gefahren bin!"

Lance Stroll war in Silverstone äußerst unglücklich über seinen Aston Martin. Der Kanadier rastete am Boxenfunk aus.

Noch auf der Ehrenrunde nach dem Formel 1 Grand Prix von Großbritannien 2025 wurde Lance Stroll von Aston Martin per Funk gelobt: "Das Auto war crazy zu fahren. Aber klasse gemacht, klasse Ergebnis!" Doch diese Worte lösten bei Stroll nicht das aus, was der Sprecher bezweckt hatte, denn Stroll setzte zu einer Schimpftirade an.

Er antwortete mit: "Crazy ist noch untertrieben. Wenn ich ehrlich bin: Es ist der schlimmsten Haufen Scheiße, den ich je gefahren bin! Aber es ist okay - Platz sieben."

Das Team versuchte daraufhin zu beschwichtigen: "Ja, gut gefahren, Lance. Es ist ein gutes Ergebnis an einem schwierigen Tag. Klasse gemacht unter all diesen Bedingungen."

Denn Stroll ist in Silverstone Siebter geworden und hat damit sein zweitbestes Saisonergebnis erzielt, nach dem sechsten Platz beim Auftaktrennen in Melbourne.

Später klingt Stroll schon versöhnlicher.