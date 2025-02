Formel 1: Leclerc holt nächste Ferrari-Bestzeit

Ferrari an der Spitze der Zeitenliste - das wird bei den Tests der Formel 1 langsam zur Gewohnheit: Charles Leclerc drehte am Freitagvormittag die schnellste Runde, für den Nachmittag übergibt er den SF-25 wieder an Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Es ist der dritte und letzte Tag der Testfahrten vor dem Saisonauftakt in Australien (16. März).

Die Scuderia macht bislang durchgehend einen guten Eindruck, Leclerc drehte am Freitag 66 Runden. Die großen vier Teams bildeten das Spitzenquartett, hinter Leclerc platzierten sich Kimi Antonelli (61 Runden) im Mercedes, Vizeweltmeister Lando Norris (57) im McLaren und Max Verstappen (47) im Red Bull. Die Zeiten lagen insgesamt noch über dem, was die Piloten an den Vortagen geschafft hatten. Weltmeister Verstappen wird als einer der wenigen Piloten auch die Nachmittagssession bestreiten.

Neben Ferrari macht bislang McLaren den besten Eindruck während der Tests, beide Teams hatten sich in der vergangenen Saison ein enges Duell um die Konstrukteurs-WM geliefert. Am Ende holte McLaren diesen Titel erstmals seit 1998. Auch Red Bull und Mercedes wirken stabil, hatten aber zumindest kleinere Probleme. Nico Hülkenberg, einziger Deutscher im Feld, sitzt am Freitagnachmittag noch einmal für Sauber im Auto.