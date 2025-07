Formel 1: Leclerc vor Silverstone-Qualifying vorn

Formel-1-Pilot Charles Leclerc und Ferrari haben die guten ersten Eindrücke in Silverstone bestätigt und machen sich berechtigte Hoffnungen auf ein Top-Ergebnis beim Großen Preis von Großbritannien. Leclerc stellte im dritten freien Training am Samstag in 1:25,498 Minuten die Bestzeit auf und tankte vor dem Qualifying am Nachmittag (16.00 Uhr/Sky) frisches Selbstvertrauen.