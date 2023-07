Anzeige Max Verstappen ist in der Formel 1 weiter nicht zu stoppen und gewinnt in Ungarn - auch weil Lewis Hamilton den Start verpennt. Siebter Sieg in Serie: Formel-1-Dominator Max Verstappen stürmt unaufhaltsam seinem dritten WM-Titel entgegen und wandelt dabei auf den Spuren des großen Michael Schumacher. Der Red-Bull-Pilot hat sich in Budapest auch von Ungarn-Experte Lewis Hamilton nicht aufhalten lassen und wie im Vorjahr auf dem Hungaroring triumphiert. Mit sieben Erfolgen hintereinander zog Verstappen zudem mit Schumachers Bestmarke aus dem Jahr 2004 gleich. Platz zwei holte sich wie zuletzt in Silverstone Lando Norris (McLaren), Dritter wurde Sergio Perez im zweiten Red Bull. Die Fans hatten auf ein spannendes Rennen gehofft, aber Hamilton war nach seinem verschlafenen Start letztlich ohne Chance. "Tut mir leid, Leute", funkte er an die Box, nachdem er gleich zu Beginn drei Positionen verloren hatte. Am Ende wurde der Rekordweltmeister in seinem Mercedes Vierter.

Über 100.000 Fans am Hungaroring Und so feierte Verstappen in der Hitze des Hungarorings vor über 100.000 Fans seinen schon neunten Saisonsieg und baute seine souveräne Führung in der Gesamtwertung weiter aus, zudem stellte der Niederländer mit Red Bull einen Formel-1-Rekord auf. Verstappen und sein Teamkollege Sergio Perez haben nun die vergangenen zwölf Rennen alle gewonnen - und damit eins mehr als McLaren mit Ayrton Senna und Alain Prost 1988. Nun peilt Verstappen den nächsten Meilenstein an: Die neun Siege in Serie von Sebastian Vettel aus der Saison 2013. Nico "Heino" Hülkenberg, der in Ungarn mit quietschblonden Haaren unterwegs war, schaffte es als 14. nicht in die Punkte. Rückkehrer Daniel Ricciardo, der bei AlphaTauri mitten in der Saison den geschassten Nyck de Vries ersetzte, fuhr als 13. ins Ziel.

