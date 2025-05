Formel 1: McLaren in Spanien unbeirrt

McLaren hat zum Auftakt des Großen Preises von Spanien auch nach der Regelverschärfung durch den Weltverband keine Schwäche gezeigt. WM-Spitzenreiter Oscar Piastri drehte am Nachmittag die schnellste Runde des Tages, in der ersten Session war sein Teamkollege und Verfolger Lando Norris am stärksten gewesen.

In der schnelleren zweiten Session sortierte sich Norris dann auf Rang vier ein, Mercedes-Pilot George Russell und auch Weltmeister Max Verstappen im Red Bull waren schneller. Eine deutliche Auswirkung der viel diskutierten neuen Frontflügel auf die Stärke der Teams war noch nicht zu erkennen. Bester Ferrari-Pilot war Charles Leclerc als Fünfter, Nico Hülkenberg im Sauber belegte den zwölften Rang.

Der Weltverband FIA hat ab diesem Wochenende die Regeln für die Belastungstests an den Frontflügeln verschärft, um den Einsatz sogenannter Flexi-Wings zu erschweren. Die Teams mussten daher neue Flügel entwickeln und zum Einsatz bringen. Auswirkungen auf das Kräfteverhältnis könnten durchaus auch erst unter Rennverhältnissen am Sonntag sichtbar werden.

Im WM-Klassement hatte sich der McLaren-Zweikampf durch Norris' Sieg am vergangenen Wochenende in Monaco zugespitzt: Piastri hat vor dem neunten Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) nur noch drei Punkte Vorsprung. Verstappen liegt 25 Punkte zurück.