Formel 1: McLaren klar überlegen - Verstappen weit zurück

Die McLaren-Piloten haben ihre Favoritenrolle für den Großen Preis von Ungarn im dritten freien Training eindrucksvoll untermauert. WM-Spitzenreiter Oscar Piastri war bei der Generalprobe für das Qualifying am Nachmittag (16.00 Uhr/Sky und RTL) mit einer Zeit von 1:14,916 Minuten der Schnellste, sein Teamkollege und WM-Verfolger Lando Norris lag aber lediglich 0,032 Sekunden zurück.

Dahinter folgte bereits mit einigem Abstand das Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,399) und Lewis Hamilton (+0,768). Weltmeister Max Verstappen hatte auf seiner schnellsten Runde auch am Samstag große Probleme mit der Balance seines Red Bull, als Zwölfter mit 1,246 Sekunden Rückstand war der Niederländer unter anderem langsamer als der Emmericher Nico Hülkenberg im Sauber auf Rang zehn (+1,109).

Am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) steigt auf dem Hungaroring das 14. Saisonrennen, das letzte vor der Sommerpause. Der Australier Piastri hat in der WM 16 Punkte Vorsprung auf den Briten Norris, Verstappen liegt als WM-Dritter bereits 81 Zähler hinter der Spitze.

McLaren peilt in Ungarn den 200. Grand-Prix-Sieg seiner Geschichte an. Im vergangenen Jahr feierte Piastri an gleicher Stelle seinen Premierenerfolg in der Formel 1, weitere sieben kamen seither dazu.