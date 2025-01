Formel 1: Mercedes-Pilot Antonelli macht seinen Führerschein

Erst der Mercedes-Vertrag, dann der Führerschein: Andrea Kimi Antonelli darf nun auch am normalen Straßenverkehr teilnehmen. Der 18 Jahre alte Italiener, der in der kommenden Saison für Mercedes in der Formel 1 debütieren wird, hat seinen Führerschein gemacht. "Mission erfüllt", schrieb Antonelli auf Instagram zu einem Foto, das ihn mit erhobenem Daumen in einem Fahrschulauto zeigt.