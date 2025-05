Formel 1: Norris distanziert Piastri

McLaren-Pilot Lando Norris hat beim Großen Preis von Spanien einen starken Auftakt hingelegt und damit gleich zwei Statements gesetzt. Der Engländer war mit seiner Bestzeit im ersten freien Training deutlich schneller als sein Teamkollege Oscar Piastri, der WM-Spitzenreiter hatte als Fünfter gut eine halbe Sekunde Rückstand. Zudem wirkt sich der viel diskutierte neue Frontflügel offenbar zumindest für Norris nicht negativ auf die Leistung aus.

Der Sieger des Monaco-Rennens am vergangenen Sonntag war am Freitag gut drei Zehntelsekunden schneller als Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Die Ränge drei und vier gingen an das Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Nico Hülkenberg im Sauber belegte in der ersten Session den 14. Rang.

Der Weltverband FIA hat ab diesem Wochenende die Regeln für die Belastungstests an den Frontflügeln verschärft, um den Einsatz sogenannter Flexi-Wings zu erschweren. Die Teams mussten daher neue Flügel entwickeln und zum Einsatz bringen. Auf den ersten Blick änderte sich nun wenig am Kräfteverhältnis, allerdings machte Ferrari bei seinen Longruns, den Rennsimulationen mit mehreren Runden am Stück, einen starken Eindruck.

Im WM-Klassement hatte sich der McLaren-Zweikampf durch Norris' Sieg in Monaco zuletzt zugespitzt: Piastri hat vor dem neunten Saisonrennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) nur noch drei Punkte Vorsprung.