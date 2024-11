Formel 1: Norris im Sprint vor Verstappen - Pole für Piastri

Lando Norris kann am Samstag im Formel-1-Sprint in Sao Paulo/Brasilien weiter an seinem Rückstand auf Weltmeister Max Verstappen knabbern. Der 24-Jährige sicherte sich im Qualifying für das verkürzte Rennen am Freitagabend den zweiten Startplatz, wobei er etwas überraschend von seinem Teamkollegen Oscar Piastri geschlagen wurde. Der Australier fuhr in 1:08,899 Minuten die schnellste Runde im Autodromo Jose Carlos Pace. Nur knapp drei Hundertstel trennten ihn von Norris (+0,029). Dessen Konkurrent Verstappen (+0,320) muss sich indes mit Rang vier zufriedengeben.