Anzeige

Die Formel 1 reagiert auf die Trauerfeier für den verstorbenen Prinz Philip und verlegt Trainings und Qualifying. Zudem wird es vor dem Kampf um die Pole Position eine Schweigeminute geben.

München - Die Trauerfeier für den verstorbenen Prinz Philip am Samstag wirbelt auch den Zeitplan der Formel 1 durcheinander.

Wie die Verantwortlichen am Dienstag bekanntgaben werden die Trainingseinheiten in Imola am Freitag um eine halbe Stunde nach hinten verlegt.