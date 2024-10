Formel 1 - Rennen heute live in Austin: Grand Prix der USA im Free-TV, Stream und Ticker

Noch sechs Rennen stehen an, ehe abgerechnet wird und wir entweder einen alten oder neuen Weltmeister haben. Noch befindet sich Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) in der Pole Position, doch die Konkurrenz war zuletzt schneller. Der Niederländer ist seit acht Rennen ohne Sieg, was seinen Vorsprung in der Fahrerwertung schmelzen ließ.

In der Formel 1 steigt an diesem Wochenende der Große Preis der USA in Austin. ran zeigt, wann heute Training, Qualifying, Sprint-Rennen und Rennen stattfinden und wer live im TV und Stream überträgt.

Formel 1 heute live: Spannung im Kampf um die WM-Krone

In den letzten Rennen waren seine schärfsten Verfolger aber auch nicht durchgehend konstant. Lando Norris (McLaren) wurde seiner Favoritenrolle weder in Monza noch in Baku gerecht und konnte erst in Singapur einen wichtigen Sieg einfahren.

Charles Leclerc (Ferrari) präsentierte sich mit den Rängen eins und zwei in Monza und Baku zwar in starker Form, verpatzte aber das Qualifying in Singapur und konnte mit Rang fünf nur Schadensbegrenzung betreiben. Baku-Sieger Oscar Piastri (McLaren) konnte die Pace in Singapur nicht ganz mitgehen und wurde hinter einem verbesserten Verstappen nur Dritter.

Sechs Rennen vor dem Ende hat Verstappen mit 331 Zählern 52 Punkte Vorsprung auf Norris. Leclerc und Piastri verzeichnen auf den amtierenden Titelträger 86 bzw. 94 Punkte Rückstand.

Eine realistische Chance hat eigentlich nur noch Norris, der jedoch nicht mehr aus eigener Kraft Weltmeister werden kann. Selbst wenn er alle möglichen Punkte holt, würde es Verstappen reichen, immer Zweiter zu werden. Eine Entscheidung ist natürlich trotzdem noch nicht gefallen.