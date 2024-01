Formel 1: Rennstrecke in Monza wird renoviert

Anzeige

An der Formel-1-Traditionsrennstrecke in Monza haben umfangreiche Renovierungsarbeiten begonnen. Das Autodromo Nazionale im Königlichen Park der italienischen Stadt wird für 21 Millionen Euro umgebaut, unter anderem wird der Asphalt auf der Strecke erneuert, neue Randsteine werden verbaut und die Tribünen modernisiert. Bis Ende August müssen die Arbeiten abgeschlossen sein, für den 1. September ist der Große Preis von Italien in Monza geplant.

Durch die Renovierungen erhofft sich Monza, langfristig im Rennkalender der Formel 1 zu bleiben. "Die wichtigen Arbeiten sind der erste Schritt, um die Anlage in Monza an die Anforderungen der modernen Formel 1 anzupassen", sagte Stefano Domenicali, Chef der Königsklasse des Motorsports.

Monza verfügt derzeit über einen Vertrag bis 2025. Die Verhandlungen für eine Verlängerung stockten in den vergangenen Monaten. Die Rennstrecke gehört zu 90 Prozent dem Automobilklub von Italien (ACI) und zu 10 Prozent dem Automobilklub von Mailand.