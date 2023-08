Formel 1: Stewart lobt Verstappen und zweifelt an Hamilton

Anzeige

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Jackie Stewart hält Titelverteidiger Max Verstappen für einen kompletten Rennfahrer und glaubt nicht an den achten WM-Erfolg von Rekordchampion Lewis Hamilton. "Bei Verstappen sehe ich nicht viel Spielraum, wo er noch besser werden kann. Egal ob bei Regen, Wind oder Hitze - Max holt überall das absolute Maximum aus dem Auto heraus", sagte Stewart der Sport Bild.

Die erdrückende Dominanz des niederländischen Red-Bull-Stars raubt der Formel 1 nach Ansicht des 84-Jährigen aber nicht die Spannung. "Ich finde sie überhaupt nicht langweilig", sagte Stewart und sprach von enem "gigantischen" Unterhaltungsfaktor: "Klar, die WM ist entschieden, aber dahinter geht es eng zu."

Für Verstappen sei es noch ein bisschen einfacher, mehrere WM-Titel in Folge zu holen als zu seiner Zeit: "Weil es viel mehr Rennen gibt. Als ich 1969 zum ersten Mal Weltmeister wurde, sind wir nur elf Grands Prix gefahren." Die laufende Saison endet nach 22 Rennen. "Bei der Anzahl kann man sich auch mal ein schlechtes Wochenende leisten und danach trotzdem noch Titelchancen haben", sagte Stewart.

Dass der siebenmalige Champion Lewis Hamilton noch einmal Weltmeister wird, glaubt der Brite nicht. Sein Landsmann sei "einer der Besten, die je in der Formel 1 gefahren sind. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass er im vergangenen Jahrzehnt mit Mercedes für ein Team an den Start gegangen ist, das quasi außer Konkurrenz gefahren ist", sagte Stewart und sprach dem 38-jährigen Hamilton den "Hunger" vergangener Tage ab: "Deswegen - und wegen des nicht mehr ganz so starken Autos - hat er ernsthafte Probleme."

Hamiltons Titelchancen hängen für Stewart auch von Mercedes ab. "Es ist nicht unmöglich, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er es schaffen wird. Und ich denke - trotz der Gerüchte um Ferrari - nicht, dass er noch mal das Team wechselt", sagte er.