Formel 1 testet in Bahrain: Antonelli vor Hamilton

Kimi Antonelli hat seine erste Ausfahrt als Mercedes-Stammpilot in der Formel 1 mit einer Bestzeit beendet - und dabei auch seinen Vorgänger Lewis Hamilton distanziert. Zum Auftakt der dreitägigen Tests in Bahrain drehte der erst 18-Jährige in 1:31,428 Minuten die schnellste Runde des Vormittags, Hamilton (1:31,834) lag in seinem neuen Ferrari auf Rang fünf.

Die Test-Zeiten haben allerdings stets wenig Aussagekraft, da die Teams unterschiedliche Schwerpunkte setzen und unterschiedliche Programme absolvieren. Die ersten Eindrücke dürften sowohl Mercedes als auch Ferrari gefallen: Antonelli war mit 78 Runden gemeinsam mit Yuki Tsunoda (Racing Bulls) am längsten auf der Strecke, auch Hamilton spulte das Programm mit 70 Runden ohne sichtbare Probleme ab. Die Teamweltmeister von McLaren waren mit Oscar Piastri (66) recht unauffällig unterwegs.

Weniger Zeit auf der Strecke verbrachten Liam Lawson (58 Runden), neuer Teamkollege von Weltmeister Max Verstappen bei Red Bull, und auch Nico Hülkenberg (55). Der einzige Deutsche im Feld war im Winter von Haas zum Sauber-Rennstall gewechselt, der ab dem kommenden Jahr als Audi-Werksteam am Start ist. Sauber, im vergangenen Jahr abgeschlagener Letzter der Teamwertung, geht mit einem stark veränderten Auto in die neue Saison. Auch bis zum Auftakt in Melbourne am 16. März plant das Team noch einige Neuerungen am C45.

Die Tests werden am Mittwochnachmittag fortgesetzt, auch die beiden Titelrivalen der vergangenen Saison sitzen dann am Steuer: Verstappen steuert den Red Bull, Vize-Weltmeister Lando Norris den McLaren.