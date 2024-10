Formel-1-Titelkampf 2024: Wie Norris oder Verstappen Weltmeister werden

Wer wird Formel-1-Weltmeister 2024, Max Verstappen oder Lando Norris? Das ist die große Frage vor den noch ausstehenden sechs Grands Prix in diesem Jahr. Und in diesem Artikel beleuchten wir, was Verstappen und Norris jeweils tun müssen, um sich in der WM-Gesamtwertung durchzusetzen.

Dass wir an dieser Stelle überhaupt davon reden, es könnte jemand anders als Red-Bull-Fahrer Verstappen Weltmeister werden, das war so nicht abzusehen gewesen: Verstappen hatte sieben der ersten zehn Saisonrennen 2024 gewonnen, die erneute Titelverteidigung schien ihm sicher.

Doch seit Verstappens bislang letztem Sieg hat McLaren bei vier Grands Prix triumphiert - und Red Bull unlängst als Spitzenreiter in der Konstrukteurswertung abgelöst. Dieser McLaren-Aufschwung und die sportliche Krise bei Red Bull haben Norris ins Spiel gebracht: Er könnte Verstappen in der WM noch abfangen. Tatsächlich hat Norris seinen Punkterückstand zuletzt immer wieder reduziert.

Mit zwei Siegen aus den jüngsten vier Rennen ist Norris so etwas wie der "Mann der Stunde" in der Formel-1-Saison 2024. Noch aber hat Verstappen ein solides Punktepolster. Norris' Aufholjagd in der Fahrerwertung kommt also vielleicht zu spät.

Aber der Reihe nach ...

Welche Fahrer können 2024 noch Formel-1-Weltmeister werden?

Bei noch sechs ausstehenden Grands Prix und drei Sprintrennen sind in der Saison 2024 noch maximal 180 Punkte zu vergeben. Das wiederum bedeutet: Rein rechnerisch haben noch sieben Fahrer Chancen auf den WM-Titelgewinn - von Verstappen auf P1 bis zu George Russel auf P7, der aktuell 176 Punkte zurückliegt.

Mit Lewis Hamilton ist auch der zweite Mercedes-Fahrer noch im Rennen. Er liegt eine Position vor Russell in der Gesamtwertung und hat einen Rückstand von 157 Punkten. Davor steht Ferrari-Fahrer Carlos Sainz mit 141 Punkten weniger als Verstappen. Dann klafft eine größere Lücke zu Platz vier.

Eben dieser vierte Platz wird aktuell von Norris-Teamkollege Oscar Piastri eingenommen. Ihm fehlen 94 Punkte auf Verstappen, aber der Trend spricht für ihn: Piastri ist der Fahrer, der in den zurückliegenden sechs Grands Prix am besten gepunktet hat.

Vor Piastri nimmt Ferrari-Fahrer Charles Leclerc derzeit den dritten Tabellenplatz ein. Abstand auf Verstappen: 86 Punkte. Damit verbleibt Norris bei 52 Punkten Rückstand als der schärfste und realistischste Verstappen-Verfolger auf Platz zwei.

So kann Lando Norris 2024 Formel-1-Weltmeister werden

Im Schnitt muss Norris Verstappen in den restlichen sechs Grands Prix und drei Sprintrennen jeweils sechs Punkte abnehmen, um Weltmeister zu werden. Dann fiele die WM-Entscheidung beim Saisonfinale in Abu Dhabi.

Norris könnte theoretisch schon vorher den Sack zumachen, wenn er zum Beispiel in den noch ausstehenden Rennen jeweils die maximalen Punkte holt und Verstappen nicht punktet. Dann stünde Norris nach dem Sprint in Katar als Weltmeister fest und die Entscheidung fiele wie 2023 nicht in einem Grand Prix. Denn schon 2023 hatte Verstappen nach dem Sprint in Katar genug Vorsprung gehabt.

Ein solches Szenario ist zwar möglich, aber wenig wahrscheinlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Verstappen in der Saison 2024 bisher nur in Australien nicht gepunktet hat.

Nehmen wir trotzdem einmal an, Norris gewinnt alle restlichen Rennen und holt sich auch die Bonuspunkte für die schnellsten Rennrunden, dann darf Verstappen - wenn er in den Grands Prix immer Zweiter wird - höchstens Dritter werden in den drei Sprintrennen.

Man könnte also sagen: Die Sprints sind 2024 wichtiger denn je. Denn passiert es wie geschildert, dann wird Norris Weltmeister um drei Punkte. Belegt Verstappen in den Sprintrennen aber jeweils Platz zwei hinter Norris, dann reicht es ihm um einen Punkt zum Titel.

Tatsache ist allerdings auch: Norris hat bislang nur dreimal gewonnen in diesem Jahr. Basierend auf dieser Bilanz ist es unwahrscheinlich, dass er alle restlichen Rennen als Sieger beendet. Wenn er also in jedem Rennen Zweiter wird, darf Verstappen höchstens Vierter werden. Wird Norris maximal Dritter, darf Verstappen nicht mehr erreichen als P6. Ab Platz acht reicht es nicht mehr für Norris.

Und nochmals zu den Sprintrennen: Hier muss Norris realistischerweise mindestens Dritter werden, um ausreichend Punkte zu holen. Denn P4 im Sprint ist nur fünf Punkte wert. Und das würde im Schnitt nicht reichen gegen Verstappen.

Verstappen ist so oder so WM-Favorit: Er hat in den zurückliegenden sechs Rennen durchschnittlich 5,3 Punkte auf Norris verloren. Bleibt es dabei, kriegt er den Titel. Zumal Norris selbst bei maximaler Ausbeute in den restlichen Rennen darauf angewiesen wäre, dass bei Verstappen etwas schiefgeht.

So kann Max Verstappen 2024 Formel-1-Weltmeister werden

Die Titelszenarien für Verstappen sind einfacher skizziert als bei Norris. Denn Norris kann in diesem Jahr auf maximal 459 Punkte kommen. Das sind 128 Punkte mehr als Verstappen bereits besitzt. Das heißt im Umkehrschluss: Holt Verstappen über die kommenden sechs Rennwochenenden hinweg 129 Punkte, dann ist er Weltmeister.

129 Punkte, das sind ungefähr fünf Grand-Prix-Siege plus ein paar weitere Punkte aus den Sprints. Solche Ergebnisse sind aber nicht unbedingt realistisch für Verstappen, der seit acht Rennen nicht mehr gewonnen hat und seither nur dreimal überhaupt auf dem Podium stand.

Für Verstappen geht es im Endspurt der Saison 2024 also eher darum, im Schnitt nicht zu viele Punkte auf Norris zu verlieren, denn Norris sitzt aktuell im besseren Auto. Und die 129 notwendigen Punkte reduzieren sich womöglich noch, sollte Norris eben nicht immer das Idealergebnis erreichen.

Wenn es Verstappen gelänge, in einem Grand Prix vor Norris ins Ziel zu kommen, er täte seinen Titelambitionen damit einen Bärendienst. Bliebe es zum Beispiel beim aktuellen Abstand, Verstappen stünde wieder nach dem Katar-Sprint als Weltmeister fest.

Verstappen kann aber schon früher ein viermaliger Formel-1-Weltmeister sein: Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten und Verstappen ab sofort jeweils die maximalen Punkte erzielen und Norris jeweils leer ausgehen, dann wäre Verstappen schon nach dem Brasilien-Sprint wieder Weltmeister, bei noch drei ausstehenden Rennwochenenden.