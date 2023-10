Formel 1: Verstappen mit Bestzeit im freien Training von Austin

Anzeige

Max Verstappen drückt der Formel 1 weiter seinen Stempel auf. Der dreimalige Weltmeister war am Freitag im einzigen freien Training in Austin/Texas in 1:35,912 Minuten erneut der Schnellste. Red-Bull-Star Verstappen, der in den USA seinen 50. Sieg in der Königsklasse anpeilt, war rund anderthalb Zehntel schneller als Charles Leclerc im Ferrari. Dritter mit knapp drei Zehnteln Rückstand wurde Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes.

Nico Hülkenberg, dessen Haas-Team mit einem großen Update und einer Speziallackierung am Wagen zum Heimrennen angereist ist, wurde bei hohen Temperaturen Neunter. Für den einzigen kleineren Aufreger im Training sorgte McLaren-Fahrer Oscar Piastri, der kurzzeitig das Heck verlor und nur mit Mühe einen Crash verhinderte.

Am Freitagabend folgt in Texas das Qualifying für den Großen Preis am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky). Die Startreihenfolge für den Sprint wird am Samstagabend ermittelt.