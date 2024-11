Formel 1 vor Zulassung von elftem Team: GM und Andretti sind fast am Ziel

Pünktlich zum letzten US-Grand-Prix des Jahres in Las Vegas kommt frische Bewegung in die Zulassung eines elften Teams in der Formel 1: General Motors soll sich mit den F1-Verantwortlichen in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Platz in der Startaufstellung für 2026 befinden. Das berichtet am Donnerstag (Ortszeit) zuerst die Nachrichtenagentur Associated Press.