Formel 1: Vorfreude auf Las Vegas auch ohne Glücksspiel

Glanz und Glamour - aber bitte kein Glücksspiel: Die Formel 1 blickt mit großer Vorfreude auf die Rückkehr nach Las Vegas, will sich aber nicht allen Reizen der Metropole in Nevada hingeben. "Es wird sehr aufregend und unterhaltsam werden", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff am Rande des Großen Preises der USA in Austin/Texas.

Er selbst sei noch nie in Las Vegas gewesen. "Ich spiele nicht", sagte Wolff und fügte mit Blick auf seine Mitarbeiter einem Lächeln an: "Wir werden alle aus den Casinos heraushalten."

Auch Aston-Martin-Teamchef Mike Krack freut sich auf das Vegas-Gastspiel. "Wir sind aufgeregt. Die Anstrengungen, die dort unternommen werden, sind einfach unfassbar. Die Strecke wurde so angelegt, dass Überholmanöver und eine gute Show möglich sind", sagte Krack: "Die Formel 1 wird daran wachsen."

Das vorletzte Saisonrennen in der Glücksspiel-Metropole ist am Abend des 18. November als Nachtrennen geplant. In Las Vegas wurden bereits 1981 und 1982 zwei Formel-1-Rennen ausgetragen.