Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird erstmals Vater

"Mini Verstappen-Piquet unterwegs! Wir könnten nicht glücklicher sein über unser kleines Wunder!" So kündigt Formel-1-Weltmeister Max Verstappen in den sozialen Netzwerken an, dass er und seine Lebensgefährtin Kelly Piquet ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Weitere Details nannte Verstappen in seinem Posting nicht.