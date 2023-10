Formel 1: Weltmeister Verstappen gewinnt in Katar

Anzeige

Der alte und neue Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat den Großen Preis von Katar gewonnen. Am Tag nach seiner Krönung zum dreifachen Champion siegte der Red-Bull-Pilot auf dem Lusail International Circuit vor dem McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris. In einem unübersichtlichen Grand Prix mit rekordverdächtig vielen Boxenstopps siegte Verstappen im 17. Saisonrennen zum 14. Mal und zum 49. Mal in der Formel 1 insgesamt.

"Es war eines meiner fünf härtesten Rennen", sagte Verstappen angesichts der Hitze in der Wüste. Ob er am Sonntagabend noch groß anstoßen würde, ließ er offen: "Gestern mussten wir uns zurückhalten, und jetzt sind es immer noch ein paar Rennen." Verstappens Fokus bleibt unverändert - es gibt ja noch ein paar Bestmarken zu holen.

Der Emmericher Nico Hülkenberg blieb als 16. erneut ohne Punkte - und das mitverschuldet, denn der 36 Jahre alte Routinier parkte seinen Haas in der falschen Startbox und kassierte dafür zurecht eine Zehn-Sekunden-Strafe.

Die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell kollidierten heftig in der ersten Kurve und raubten einander frühzeitig die Chance auf den ersten Sieg des Jahres für den früheren Weltmeister-Rennstall.

Verstappens Titel-Hattrick war bereits während des laufenden Sprintrennens am Samstagabend perfekt, weil sein Teamkollege und letzter WM-Verfolger Sergio Perez ausschied. Verstappen wurde im Sprint Zweiter hinter dem erstmals in der Formel 1 siegreichen Top-Rookie Piastri.

Fünf Rennwochenenden stehen in diesem Jahr noch auf dem Programm. Verstappen jagt nun allein seine eigenen Rekorde: 15-mal gewann er im vergangenen Jahr. Damals holte er auch unerreichte 454 WM-Punkte. Beide Marken sind bereits jetzt zum Greifen für ihn.