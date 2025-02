Formel 1: Zhou wird Testfahrer bei Ferrari

Zurück in Rot: Der chinesische Formel-1-Pilot Zhou Guanyu setzt seine Karriere bei Ferrari fort. Teamkollege von Rekordweltmeister Lewis Hamilton wird er aber nicht ganz, der 25-Jährige wird nur als Reservefahrer für die Scuderia ins Cockpit steigen. Bereits von 2015 bis 2018 war Zhou in der Driver Academy von Ferrari unterwegs. In den letzten drei Saisons fuhr er bei Alfa Romeo beziehungsweise Sauber als erster Chinese überhaupt in der Königsklasse des Motorsports.

Im Zuge der Übernahme des Rennstalls durch den deutschen Autohersteller Audi musste Zhou sein Cockpit allerdings räumen. Dort übernehmen ab der kommenden Saison der Emmericher Nico Hülkenberg und Formel-2-Champion Gabriel Bortoleto aus Brasilien. Die offiziellen Testfahrten finden vom 26. bis 28. Februar in Bahrain statt, Saisonauftakt ist am 16. März in Melbourne/Australien. Ab 2026 geht Audi als reines Werksteam an den Start.

Zhou hatte in seiner Formel-1-Karriere in 68 Grand Prix 16 Punkte sammeln können. Zweiter Ferrari-Reservefahrer ist der Italiener Antonio Giovinazzi. Er hatte Ende 2021 sein Cockpit unter anderem für Zhou hergeben müssen.