Die Rückkehr von Flavio Briatore in die Formel 1 als Teamchef bei Alpine sorgt nicht nur für positive Reaktionen. Ralf Schumacher kritisiert diesen Schritt des Italieners.

Nach der Trennung vom bisherigen Teamchef Oliver Oakes hat nun beim französischen Rennstall Alpine der Italiener Flavio Briatore dessen Nachfolge angetreten. Briatore ist nach 16 Jahren damit wieder als Teamchef im Formel-1-Zirkus.

Während sich zahlreiche Fans über das Comeback Briatores als Teamchef in der Formel 1 freuten, kritisiert Ralf Schumacher diese Entscheidung, dem 75-Jährigen das Amt zu überlassen.

"In seiner Funktion und mit seiner Erfahrung hat er das super gemacht, aber als Teamchef aktiv jeden Tag in der Firma zu sein, dafür ist er zu alt", sagte Schumacher bei "Sky" über Briatore, der zuletzt schon ein Jahr als externer Berater bei Alpine mitgearbeitet hat,

"Flavio wird immer sein Ding machen. Das ist auch der Grund, warum Oliver Oakes die Reißleine gezogen hat. Flavio hatte auch kein Problem damit, dass Oakes geht. So wie ich es gehört habe, macht Flavio in Personalunion alles selbst, aber das hoffe ich nicht", so Schumacher.