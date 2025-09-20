Motorsport
Formel 2: Browning jagt Fornaroli
Der Kampf um den Titel in der Formel 2 bleibt im Endspurt der Saison offen. Der Brite Luke Browning (Team Hitech) verkürzte auch am Samstag in Baku den Rückstand auf Spitzenreiter Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) aus Italien, im Sprint holte Browning Rang zwei hinter seinem schwedischen Teamkollegen Dino Beganovic. Fornaroli wurde Fünfter und büßte damit einen Teil seines Vorsprungs in der Gesamtwertung ein. Das deutsch-dänische Talent Oliver Goethe (MP Motorsport) schied nach einem Unfall auf dem Stadtkurs bereits in der ersten Runde aus.
17 Punkte liegen nun noch zwischen Rookie Fornaroli, der im vergangenen Jahr die Formel 3 gewonnen hatte, und Browning, der vom Formel-1-Team Williams unterstützt wird.
Am Sonntag (9.00 Uhr/Sky) steht in Baku noch das Hauptrennen an, dort spricht zumindest die Startaufstellung eher für Fornaroli: Der Italiener geht von Rang zwei ins Rennen, Browning startet von Position fünf. Nach der Station in Aserbaidschan fährt die Formel 2 noch in Katar und in Abu Dhabi.