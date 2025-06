Formel 2: Chaos beim Sprintrennen - Goethe verursacht Unfall

Der deutsch-dänische Formel-2-Pilot Oliver Goethe hat in einem chaotischen Sprintrennen in Österreich samt selbst verschuldeter Kollision einen Tag zum Vergessen erlebt. Für den Red-Bull-Junior reichte es am siebten Rennwochenende der Saison nur zu Platz elf - zum sechsten Mal blieb er damit Samstags punktlos, zum fünften Mal in Folge. Geprägt wurde das Rennen von einer langen Unterbrechung nach einem Überschlag von Trident-Pilot Sami Meguetounif (Frankreich).