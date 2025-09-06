Formel 2: Italiener Fornaroli siegt in Monza

Der Italiener Leonardo Fornaroli steuert weiterhin dem Titelgewinn in seiner ersten vollen Formel-2-Saison entgegen. Der 20-Jährige von Invicta Racing gewann beim Heimspiel in Monza den Sprint am Samstag, er verwies den Briten Arvid Lindblad (Campos) und Joshua Dürksen (Paraguay/AIX) auf die Plätze zwei und drei. Das deutsch-dänische Talent Oliver Goethe (MP Motorsport) verpasste als 18. deutlich die Punkte.

Fornaroli, in der vergangenen Saison Meister der Formel 3, baute seine Führung in der Gesamtwertung aus. Am Sonntag (9.45/Sky) geht es in Monza mit dem Hauptrennen weiter, anschließend stehen noch drei Rennwochenenden an.