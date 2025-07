Formel 3: Hauptrennen nach Chaos in Spa abgebrochen

Chaos hinter dem Safety Car: Das Hauptrennen der Formel 3 ist im Regen von Spa-Francorchamps abgebrochen worden. In Belgiens Ardennen kam wegen starken Niederschlags keine Rennaction zustande, unter anderem weil der Hamburger Tim Tramnitz schon in der Einführungsrunde hinter dem Safety Car in eine Kollision verwickelt worden war. Am Ende wurden nur zwei Runden hinter dem Auto von Bernd Mayländer gefahren, zudem war die Zeit abgelaufen, somit wurden keine Punkte vergeben. Am Vortag hatte Tramnitz seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung verloren.

Ohnehin wäre er am Sonntag nur als 13. gestartet und hätte deshalb eine schwierige Mission vor sich gehabt. Der Bulgare Nikola Tsolow, der ihn am Vortag im Klassement überholt hatte, wäre als Siebter losgefahren und liegt fünf Punkte vor dem Piloten von MP Motorsport. Die Chance auf Wiedergutmachung hat Tramnitz kommende Woche, dann steigt das vorletzte Rennwochenende der Saison in Ungarn.

Im weiteren Verlauf des Tages sollen auch das Hauptrennen der Formel 2 (10.00 Uhr/Sky) und der Grand Prix der Königsklasse (15.00 Uhr/RTL und Sky) stattfinden, allerdings ist auch in diesen Sessions mit Niederschlag zu rechnen. In den höheren Klassen könnte es also ebenfalls turbulent werden.

Während James Hedley schon in der legendären Eau Rouge trotz niedriger Geschwindigkeit hinter dem Safety Car abflog, rauschte wenige Meter weiter vorne auf der Kemmel-Geraden Brando Badoer ins Heck von Tramnitz' Boliden. Trotzdem schaffte es Tramnitz zurück an die Box, konnte aber nicht weiterfahren. Nach langer Unterbrechung unternahm das Feld erneut hinter dem Safety Car einen weiteren Versuch, weil sich aber auch Tasanapol Inthraphuvasak rausdrehte, kam es am Ende zum endgültigen Abbruch.