Franco Colapinto: Unfall beim Formel-1-Reifentest in Ungarn

Franco Colapinto hatte einen Unfall: Der Alpine-Fahrer ist am zweiten Tag der Pirelli-Reifentests auf dem Hungaroring in Ungarn von der Strecke abgekommen und ist offenbar mit seinem Auto in die Streckenbegrenzung eingeschlagen.

Das teilte Alpine in einer knappen Pressemitteilung mit. Darin heißt es: "Franco Colapinto hatte am Vormittag des zweiten Testtags einen Zwischenfall bei Kurve 11." Dabei handelt es sich um die schnelle 90-Grad-Rechtskurve am Ende des zweiten Sektors, die in die kurze Gegengerade vor Kurve 12 mündet.

Colapinto offenbar unverletzt

Was genau passiert ist, sagt Alpine nicht. Es informiert nur über den Gesundheitszustand von Colapinto: "Franco wurde vor Ort im Streckenkrankenhaus untersucht. Es geht ihm gut."

Dabei handelt es sich um einen Standardvorgang in der Formel 1: Wenn ein Fahrer verunfallt, wird er routinemäßig medizinisch untersucht - am Rennwochenende oder bei Testfahrten. Der Vorfall dürfte also gravierender gewesen sein als ein harmloser Abflug.

Die aktuellen Pirelli-Reifentests werden vorrangig mit modifizierten 2023er-Fahrzeugen und von den Teams Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls bestritten. Zum Einsatz kommen Reifenprototypen für 2026 mit geringerer Breite. Außerdem simulieren die Teams das dann geringere Abtriebsniveau der Fahrzeuge.

Alpine mit drei Fahrern beim Pirelli-Reifentest

Alpine hatte den Pirelli-Reifentest am Dienstag mit Testfahrer Paul Aron begonnen. Colapinto stieg am Mittwoch zu und hätte sich den Alpine dann mit seinem Teamkollegen Pierre Gasly teilen sollen.

Ob Alpine das Unfallauto vor Ort reparieren kann oder ob der Reifentest für das französisch-britische Team nach dem Crash von Colapinto vorzeitig beendet ist, ist unklar.

Seit dem Grand Prix in Imola fährt Colapinto für Alpine anstelle von Jack Doohan, blieb bislang jedoch ebenso punktelos wie sein Vorgänger. Alle anderen Formel-1-Fahrer haben in der Saison 2025 bereits WM-Punkte erzielt.