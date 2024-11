Früh am Morgen: Formel-1-Qualifying für Sonntag terminiert

Weltmeister Max Verstappen und Rivale Lando Norris werden von den Formel-1-Verantwortlichen am Rennsonntag schon früh aus dem Bett geworfen. Wie der Automobil-Weltverband FIA am späten Samstagabend nach der Absage des Qualifyings wegen heftiger Regenfälle mitteilte, findet die Zeitenjagd um die besten Startplätze am Sonntagmorgen schon um 7.30 Uhr Ortszeit (11.30 Uhr MEZ/Sky) statt. Auch der Start des Grand Prix wurde verlegt. "Dies wird sicherstellen, dass wir den Fans einen möglichst spannenden Renntag bieten können", teilte die FIA mit.