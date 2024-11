Gabriel Bortoleto: Das ist der neue Formel-1-Fahrer 2025 bei Sauber

Nach einer längeren Phase des Abwägens seiner Fahreroptionen für die Formel-1-Saison 2025 und darüber hinaus stand Sauber vor der Wahl zwischen Erfahrung und Jugend.

Der Schweizer Rennstall, der 2026 in Audi umbenannt wird, hat sich für Letzteres entschieden: Valtteri Bottas wird das Team Ende des Jahres verlassen, und der Meisterschaftsführende der Formel 2, Gabriel Bortoleto, wird das Cockpit des Finnen übernehmen.

Mit der Verpflichtung des vielversprechenden Bortoleto durch Sauber hat Brasilien erstmals seit dem Rücktritt von Felipe Massa Ende 2017 wieder einen eigenen Vollzeit-F1-Fahrer in seinen Reihen.

Bortoleto reiht sich ein in eine illustre Reihe von Namen, die aus dem südamerikanischen Land stammen: Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Carlos Pace, Rubens Barrichello und viele andere. Er hofft, dass er die Chance hat, seinen eigenen Beitrag zum reichen Erbe seines Landes in der Formel 1 zu leisten - natürlich nur, wenn er zu überzeugen weiß.

Für Bortoleto, der in den vergangenen Jahren nur selten auf dem Radar der meisten im Formel-1-Fahrerlager war, bis er in seiner Debütsaison in der Formel 3 Rennen - und schließlich den Titel - gewann, ist dies der Höhepunkt einer turbulenten Zeit.

McLaren holte ihn prompt in sein Juniorteam, wollte ihm aber nicht im Weg stehen, wenn ein Platz in der Formel 1 frei werden sollte. Dank seiner beeindruckenden Leistungen in der Formel 2 in diesem Jahr, seiner ersten Saison in der zweithöchsten Kategorie, ist diese Möglichkeit wahrscheinlicher geworden.

Sollte der Brasilianer das F2-F3-Double im jeweils ersten Anlauf schaffen, würde er sich in die Reihe von Charles Leclerc, George Russell und Oscar Piastri einreihen, denen dieses Kunststück in den vergangenen Jahren gelungen ist.

Bei Sauber, einem Team, das sich 2025 voraussichtlich auf die Vorbereitung auf 2026 als Audi konzentrieren wird, hat Bortoleto ein Umfeld mit geringem Druck, um seine ersten Sporen zu verdienen, und mit Nico Hülkenberg eine bekannte Referenz neben sich im Team.

Die Karriere von Gabriel Bortoleto

Für alle, die den Paulista (Einwohner von Sao Paulo) noch nicht so gut kennen: Fangen wir mit seinen bisherigen Leistungen im Motorsport an. Nachdem er sowohl in Brasilien als auch in Europa Kartrennen bestritten hatte, stieg er 2020 in die italienische Formel 4 bei Prema erstmals in die Welt der Monoposto ein.

In jenem Jahr belegte er den fünften Platz, während Alpine-Junior Gabriele Mini den Titel holte. Er stieg aber sofort in die Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) auf, die nach dem Zusammenschluss mit dem Formel-Renault-Eurocup ihr erstes Jahr in dieser Form absolvierte.

Sein erstes Jahr in einem leistungsstärkeren Auto war ein schwieriges Jahr. Er schloss sich dem FA Racing Team von Fernando Alonso an - damals in einer Partnerschaft mit MP Motorsport - und belegte den 15. Gesamtrang. Der Höhepunkt dieses Jahres war sein zweiter Platz auf dem Red Bull Ring, wo er die Ziellinie mit nur drei Sekunden Rückstand auf den Sieger Gregoire Saucy überquerte.

Bortoleto blieb über sein A14-Management in Kontakt mit Alonso, wechselte aber zum wettbewerbsfähigeren R-ace-GP-Team, wo er in seinem zweiten Jahr den sechsten Gesamtrang belegte und zwei Siege in Spa und Barcelona einfuhr.

Trident nahm Bortoleto für die Formel-3-Saison 2023 unter Vertrag, aber er galt als Außenseiter im Titelkampf. Prema war mit einem Dreiergespann aus Paul Aron, Zak O'Sullivan und dem FRECA-Champion von 2022, Dino Beganovic, mit viel Talent besetzt, MP Motorsport hatte den zukünftigen Williams-Piloten Franco Colapinto in seinen Reihen, Campos Jose Maria "Pepe" Marti in dessen zweiten Jahr, während bei Hitech Mini, Sebastian Montoya und Luke Browning auf den Titelkampf angesetzt waren.

In einer hart umkämpften Saison setzte sich Bortoleto mit seiner Beständigkeit durch. Beim ersten Rennen in Bahrain holte er sich den zweiten Startplatz und gewann das Hauptrennen, als Polesetter Mini wegen eines Verstoßes in der Startaufstellung eine Strafe von fünf Plätzen aufgebrummt bekam.

Beim darauffolgenden Rennen in Melbourne holte Bortoleto die Poleposition. Im Sprint mit Reverse Grid wurde er Sechster, behielt aber im Hauptrennen im Albert Park die Nerven und holte sich mit einem Start-Ziel-Sieg einen Vorsprung von 20 Punkten in der Meisterschaft nach vier Rennen.

Bortoleto gewann 2023 kein Rennen mehr, gab aber die Meisterschaftsführung nicht mehr ab. Die anderen Titelanwärter nahmen sich gegenseitig Punkte weg, während der Trident-Pilot in jedem Rennen zwischen seinem Sieg in Bahrain im März und dem Hauptrennen in Ungarn im Juli Punkte sammelte.

Die Serie endete mit seinem Ausfall beim bizarren Sprintrennen in Spa-Francorchamps, bei dem es bei feuchten Bedingungen keine aufeinanderfolgenden Runden unter grüner Flagge gab. Sein Rennen war beendet, als sich Dino Beganovic in La Source verbremste und Bortoleto den linken Hinterreifen zerstach. Im Hauptrennen belegte er nur den 11. Platz und ging mit 38 Punkten Vorsprung auf Aron ins Finale in Monza.

Da Aron die Poleposition verpasste, sicherte er sich den Titel bereits im Qualifying für die Rennen in Monza. In einem packenden Sprintrennen wurde er hinter Colapinto Zweiter. Aron sammelte bei seiner Vitantonio-Liuzzi-Hommage in Kurve 1 Jonny Edgar und Marti ein und verfehlte Bortoleto nur knapp.

Vom achten Platz aus bahnte sich der frischgebackene Champion in den folgenden 18 Runden seinen Weg durch das Feld. Der letzte Überholvorgang am zweitplatzierten Mari Boya war eine Mutprobe: Der Spanier drängte ihn in der Curva Grande aufs Gras, doch Bortoleto hielt die Linie in der Variante della Roggia, um Pltz zwei einzufahren.

Bortoleto, nun mit Unterstützung von McLaren, schloss sich für die Formel 2 2024 dem Team Invicta Racing an, das zuvor unter dem Namen Virtuosi bekannt war, um mit Kush Maini zusammenzuarbeiten.

Möglicherweise brauchte Invicta mehr Zeit, um sich mit dem neuen Dallara-Chassis vertraut zu machen, und begann das Jahr langsamer als die Teams von Campos und Rodin. Bahrain war mit zwei Punkteresultaten ein solider erster Einsatz für Bortoleto. Außerdem eroberte er die Poleposition für das Hauptrennen.

Doch vier Rennen ohne Punkte schienen seine Hoffnungen auf den Titel im ersten Jahr auf Eis zu legen, beginnend mit einem Unfall im Qualifying in Dschidda, der ihn für das Wochenende in Saudi-Arabien außer Gefecht setzte.

Zwei Wochen später wurde Bortoleto, als Zweiter in den Sprint von Melbourne gestartet, beim Crash zwischen den Red Bull-Junioren Isack Hadjar und Marti mit in die Kollision auf dem Startplatz verwickelt, als Hadjar beiden vor die Nase zog. Hydraulikprobleme führten dann zu einem weiteren Ausfall im Hauptrennen Down Under.

Bortoleto machte das Pech mit einer Poleposition für das Hauptrennen in Imola im Mai wett und wurde Zweiter im Sonntagsrennen. Jenes Ergebnis wiederholte er im Sprintrennen in Monaco eine Woche später.

Es dauerte bis Ende Juni, bis er seinen ersten F2-Sieg verbuchen konnte. Im Hauptrennen auf dem Red Bull Ring war es dann so weit. Sein Rückstand auf den Meisterschaftsführenden Paul Aron betrug nur noch 32 Punkte.

Der beeindruckendste Moment seiner bisherigen Saison war jedoch der Sieg von Startplatz 22 beim Hauptrennen in Monza. Bortoleto gelang im Qualifying nach einem Dreher keine schnelle Runde. Im Sprint schaffte er das fast unmögliche Kunststück, zeitgleich mit Dennis Hauger auf dem achten Platz die Ziellinie zu kreuzen, was beiden Fahrern einen Punkt einbrachte.

Im Hauptrennen lag Bortoleto am Ende der fünften Runde auf Platz 14 und setzte sich dann an die Spitze, als seine vor ihm mit weichen Reifen gestarteten Konkurrenten alle früh an die Box kamen.

Als Hauger in Kurve 1 durch eine leichte Berührung von Ritomo Miyata in einen Dreher verwickelt wurde und das Safety-Car ausrücken musste, erhielt Bortoleto einen billigen Boxenstopp und kehrte als Sechster auf die Strecke zurück, wo er sofort eine Reihe von Blitzüberholmanövern hinlegte, um die Führung zu übernehmen - und schließlich einen spektakulären Sieg.

Wie kam Bortoleto zum Sauber-Cockpit?

Als Nico Hülkenberg 2025 bei Sauber unter Vertrag genommen wurde - eine Entscheidung, die mit dem Ziel getroffen wurde, 2026 Audi-Werksfahrer zu werden -, wollte das Team Carlos Sainz für das andere Auto gewinnen.

Doch Sauber wurde von Williams ausgestochen, da Sainz sich von James Vowles' Vision für das Team überzeugen ließ und Teil eines Projekts werden wollte, das Williams wieder an die Spitze des Feldes brachte.

Dadurch geriet Sauber in einen langwierigen Entscheidungsprozess für das zweite Cockpit. Dieser blieb dynamisch, da man im Wesentlichen abwarten wollte, wie sich der Markt entwickeln würde. Das Team wusste, dass es, wenn nichts funktionierte, immer noch Valtteri Bottas behalten konnte; Guanyu Zhou war von Anfang an raus, da der Chinese im Vergleich zu seinem erfahreneren Teamkollegen blass geblieben war.

Sauber bemühte sich auch um Esteban Ocon, aber der Franzose war fest entschlossen, zu Haas zu wechseln, nachdem sein Abschied von Alpine bekannt gegeben worden war.

Da die Optionen unter den etablierten Fahrern allmählich zur Neige gingen, hatte Bottas im Rennen um seinen Platz die Nase vorn - auch wenn Bortoleto, der in der Formel 2 immer besser in Schwung kommt, allmählich zu einem attraktiven Kandidaten wurde.

Liam Lawson war eine weitere Option, vor allem, als es so aussah, als hätte Daniel Ricciardo die anfänglichen Schwierigkeiten mit seinem RB-Auto überwunden. Es hieß, der Neuseeländer wäre verfügbar, wenn Red Bull ihm bis Ende 2024 keinen Platz in einem seiner beiden Teams anbieten konnte.

Ricciardos Position wurde dann aber immer schwächer und er wurde nach Singapur entlassen, was Lawson für Sauber aus dem Rennen nahm, da er aus der Reserve ins RB-Cockpit befördert wurde.

Die Leistung des Williams-Neuzugangs Franco Colapinto brachte einen weiteren Stein ins Rollen. Der Argentinier war mit geringen Erwartungen als Ersatz für Logan Sargeant in die Formel 1 gekommen, hinterließ aber bei seinen ersten Einsätzen bei Williams auf Anhieb einen guten Eindruck.

Da beim Team aus Grove 2025 kein Platz mehr frei war, wollte Vowles eine Chance bei Sauber ausloten und Colapinto helfen, im Feld zu bleiben, aber das angebliche Interesse von Red Bulls Helmut Marko scheint die Dinge verkompliziert zu haben.

Wie auch immer, Sauber wollte offensichtlich einen Fahrer, der nicht an Bedingungen geknüpft ist; Williams hätte Colapinto vermutlich per Vertragsklausel sofort zurückgeholt, falls Albon oder Sainz nicht verfügbar wären oder sich anderweitig umsehen würden.

McLaren hat bei Bortoleto keine derartigen Bedenken. Obwohl man den Brasilianer vermutlich gerne behalten würde, sind Norris und Piastri für die nächsten Jahre fest verpflichtet.

Auch Mick Schumacher wurde von Sauber als Option in Betracht gezogen, da Mattia Binotto über die Ferrari Driver Academy bereits mit dem ehemaligen Haas-Piloten in Kontakt stand. Ob dies ernsthaft in Erwägung gezogen wurde, ist nicht bekannt, aber Binotto räumt ein, dass er Schumacher zumindest "evaluiert" habe.

Bottas schien sich sicher zu sein, dass ein Deal zustande kommen würde, aber seither sind Monate vergangen, und einer Einigung für 2025 ist man sich nicht nähergekommen. Auch wenn die Platzierungen in der Meisterschaft es nicht zeigen, war Bottas in Sachen Grundspeed deutlich schneller als Zhou. Nur der Hang des Schweizer Teams zu ungewöhnlichen Strategien in der vagen Hoffnung, den ersten Punkt zu holen, hat seine Gesamtleistung im Rennen verschleiert.

Für Bottas schien die Zeit dennoch abgelaufen zu sein. Nach den Leistungen von Colapinto, Lawson und dem künftigen Haas-Piloten Oliver Bearman hielt es Sauber offenbar für das Beste, einen Rookie ins Rennen zu holen.

Mit Hülkenberg hat Bortoleto eine klare Messlatte, an der er sich messen kann. Wenn er in seinem ersten Jahr mit dem deutschen Routinier mithalten kann, wäre das ein Zeichen für einen Fahrer mit einer großen Zukunft in der Formel 1.

Was wird über Bortoleto gesagt?

Fernando Alonso lobt seinen Schützling in den höchsten Tönen und merkt an, dass ihm nicht die gleichen Chancen geboten worden seien wie einigen seiner Kollegen aus der Formel 2 und Formel 3. Auch wenn es weitgehend im Verborgenen geschieht, ist bekannt, dass mehrere Nachwuchsfahrer in alten Fahrzeugen testen, um erste Erfahrungen mit Autos jener Klassen zu sammeln, was Bortoleto verwehrt blieb.

"Er ist ein unglaubliches Talent und auch ein sehr bescheidener Mensch. Ich denke, das ist der größte Punkt, an dem wir arbeiten müssen", erklärte Alonso im September. "Abgesehen von seinem Talent arbeitet er sehr hart. Ich denke, das ist der Grund, warum er in der Formel 3 und der Formel 2 so große Fortschritte gemacht hat. Außerdem nimmt er die Dinge sehr ernst, was in diesem Alter keine Selbstverständlichkeit ist.

"Er hat als Rookie in der Formel 3 die Meisterschaft gewonnen, und in der Formel 2 kämpft er als Rookie um den Titel, aber ohne die Tests vieler anderer Rookies. Er ist also wahrscheinlich der einzige wirkliche Rookie in der Meisterschaft. Das war also bisher eine erstaunliche Leistung. Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis er in die Formel 1 kommt."

McLaren-Teamchef Andrea Stella zufolge ist es aufgrund des Erfolgs von Bortoleto "ganz normal und natürlich", dass sich andere Teams für ihn interessieren. Er erklärt, dass "McLaren Gabriel nicht die Möglichkeit nehmen wird, in der Formel 1 zu fahren".

Die vielleicht größte Unterstützung kommt jedoch vom amtierenden Weltmeister Max Verstappen, der sagt: "Wenn ich Sauber wäre, hätte ich ihn bereits unter Vertrag genommen und würde das Jahr 2025 als Vorbereitungssaison nutzen." Dies würde Bortoleto die Möglichkeit eröffnen, Fehler auszumerzen, bevor Audi im Jahr darauf endgültig einsteigt.

"Das ist die Zukunft mit jungen Fahrern. Und wenn 2026 die große Regeländerung ansteht, ist es immer gut, wenn man sich schon ein Jahr lang an ein Team gewöhnt, hier und da Fehler gemacht, sich gut integriert hat und das Auto ein bisschen versteht. Man fühlt sich dann viel besser vorbereitet und wohler, wenn man 2026 durchstartet."