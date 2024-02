Günther Steiner wird TV-Experte bei RTL

Anzeige

RTL hat für sein Comeback in der Formel 1 einen meinungsstarken Experten hinzugewonnen. Wie der TV-Sender mitteilte, wurde der langjährige Haas-Teamchef Günther Steiner verpflichtet. Der 58-jährige Südtiroler, der nicht zuletzt durch seine markigen Aussagen in der Netflix-Serie "Drive to Survive" einige Bekanntheit erlangt hat, wird beim Saisonstart in Bahrain am 1. und 2. März erstmals an der Seite von Moderator Florian König das Geschehen analysieren.

"Die Fans können von mir erwarten, dass ich meine Meinung klar zur Sprache bringe, so wie sie es von mir gewohnt sind", kündigte Steiner an: "Ich werde sagen, was ich denke, aber logischerweise neutral bleiben."

Steiner wurde im Januar nach zehn Jahren bei Haas entlassen, nachdem das Team den letzten Platz in der Konstrukteurs-WM belegt hatte. Unter Steiner fuhren die deutschen Piloten Mick Schumacher und Nico Hülkenberg für Haas. Während Hülkenberg ein gutes Verhältnis zu Steiner pflegte, war die Beziehung zwischen Schumacher und dem Italiener auch aufgrund harter öffentlicher Aussagen Steiners belastet.

RTL hat sich im Rahmen einer Partnerschaft mit dem Pay-TV-Sender Sky Deutschland unter anderem die Rechte an sieben Formel-1-Rennen und zwölf Live-Qualifyings beziehungsweise Sprints der kommenden Saison fürs Free-TV gesichert.