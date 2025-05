Gutes erstes Training: Hamilton Fünfter in Imola

Lewis Hamilton ist vielversprechend in sein erstes Heimrennen als Ferrari-Pilot gestartet. Der Rekordweltmeister belegte im ersten freien Training zum Großen Preis der Emilia-Romagna den fünften Platz, in Imola waren nur die McLaren-Überflieger Oscar Piastri (Australien) und Lando Norris (England) sowie Carlos Sainz (Spanien/Williams) und George Russell (England) im Mercedes schneller. Zur Bestzeit des WM-Führenden Piastri fehlte Hamilton eine knappe Zehntelsekunde.

Nach bislang enttäuschenden Resultaten ist das Heimrennen in Imola am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) besonders wichtig für Ferrari. Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc (Monaco), der den Medientag am Donnerstag wegen Unwohlseins verpasst hatte, belegte jedoch nur den enttäuschenden zwölften Rang. Auch Lokalmatador Kimi Antonelli (Mercedes) konnte nicht mit der Spitze mithalten. Für den 18 Jahre alten italienischen Hoffnungsträger genügte es zu Platz 13.

Der Deutsche Nico Hülkenberg legte einen guten Start hin. Im Sauber fuhr der Emmericher auf den zehnten Platz, sein brasilianischer Teamkollege Gabriel Bortoleto war als Neunter minimal schneller. Kurz vor Schluss rutschte Bortoleto mit seinem Wagen in die Streckenbegrenzung, blieb aber unverletzt. Weltmeister Max Verstappen (Niederlande/Red Bull) wurde nur Siebter.

Hamilton hatte am Donnerstag zugegeben, wie schwer ihm der Umstieg von Mercedes zu Ferrari fällt. "Ich wusste, dass es eine Herausforderung werden würde, und es ist in jeder Hinsicht so herausfordernd wie nur möglich", sagte der 40-Jährige, der momentan nur Siebter in der WM ist.