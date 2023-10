Haas umgebaut: Hülkenberg startet aus Boxengasse

Anzeige

Nico Hülkenberg startet aus der Boxengasse in den Großen Preis der USA am Sonntagabend (21.00 Uhr MEZ/Sky) - und sein Haas-Team erhofft sich daraus einen Vorteil. An den beiden Boliden des 36-Jährigen und seines Teamkollegen Kevin Magnussen wird der Heckflügel gewechselt, um mehr Abtrieb zu erzeugen. Wegen der Änderungen unter Parc-ferme-Bedingungen folgt die Strafe automatisch, Magnussen und Hülkenberg wären von den Plätzen 14 und 16 ins Rennen gegangen.

Auch beide Aston Martins werden indes aus der Boxengasse starten. An den Autos von Fernando Alonso und Lance Stroll wurde das Setup geändert, bei Alonso wurde der generalüberholte Bolide gar auf die Spezifikation vom vergangenen Rennwochenende in Katar zurückgebaut. Die beiden Piloten hatten sich lediglich für die Startplätze 17 und 19 qualifiziert.

Die Gründe für die Entscheidungen bei Haas und Aston Martin sind ähnlich. Beide Teams hatten umfangreiche Updates für den Grand Prix in Austin mitgebracht, die jeweils nicht wie gewünscht funktionierten.