"Habe kaum noch Energie": So krank ist Ex-Weltmeister Keke Rosberg

Der frühere Formel-1-Weltmeister Keke Rosberg hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch kürzlich nahm der 76-Jährige einen seltenen Medientermin wahr und schilderte dem finnischen Magazin Apu, wie sehr seine Gesundheit in den zurückliegenden Jahren gelitten hat.

Vor allem die Corona-Pandemie habe ihm zugesetzt, sagte Rosberg laut Bild. Er leide wie viele andere Menschen "schwer" unter den Folgen und habe mit einer Folgeerkrankung zu kämpfen, "die durch die Isolation noch verstärkt wurde", so Rosberg.

Inzwischen habe er "kaum noch Energie" und müsse sich einschränken: "Früher hatte ich eine Liste mit Dingen, die noch erledigt werden müssen. Ich habe immer noch eine Liste - aber mit Dingen, die ich nicht mehr erledigen kann."

Auch seine nachlassende Sehkraft macht den Vater von Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg zu schaffen.

Demorunden mit Sohn Nico in Monaco

Einen seiner bislang letzten öffentlichen Auftritte absolvierte Keke Rosberg 2018 beim Monaco-Grand-Prix der Formel 1 gemeinsam mit seinem Sohn Nico Rosberg: Die Rosbergs fuhren jeweils mit ihren Formel-1-Meisterautos einige Demorunden auf dem traditionsreichen Stadtkurs - Keke mit seinem Williams FW08 von 1982, Nico mit seinem Mercedes W07 von 2016.

Wie viel ihm der WM-Titelgewinn seines Sohnes bedeutet, das schilderte Keke Rosberg in seinem jüngsten Interview: Nicos Erfolg sei "definitiv" der Höhepunkt seiner Karriere, so Rosberg. "Das war gerade in Bezug auf unsere Familiengeschichte ein Meilenstein."

Die Rennfahrer-Familien Hill und Rosberg

Denn die Rosbergs sind erst die zweite Familie nach den Hills, in denen Vater und Sohn jeweils Formel-1-Weltmeister geworden sind. Graham Hill (1962 und 1968) und Damon Hill (1996) hatten es vorgemacht, Keke Rosberg (1982) und Nico Rosberg (2016) zogen nach - übrigens mit der gleichen Startnummer: Beide Rosbergs gewannen mit der Nummer 6 jeweils den WM-Titel.

Aber eines haben die Rosbergs geschafft, was den Hills verwehrt blieb: Beide Generationen haben den Formel-1-Klassiker in Monaco gewonnen - Keke Rosberg 1983, Nico Rosberg 2013, 2014 und 2015.

Trotzdem haben die Hills die bessere Monaco-Bilanz: Graham Hill gewann von 1963 bis 1969 nicht weniger als fünfmal den Grand Prix im Fürstentum.