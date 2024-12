Hamilton-Desaster in letztem Qualifying: "Unentschuldbar!"

Dicke Luft zum Abschied: Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton wird seinen letzten Grand Prix für Mercedes weit hinten im Feld starten - gleich nach dem Qualifying war der Ton bei Teamchef Toto Wolff deshalb rau. "Ich bin so wütend, es ist eine Schande, ihn so zu verabschieden", schimpfte er bei Sky, der Fehler liege eindeutig beim Team: "Es ist unentschuldbar. Lewis' letztes Rennen bei uns, und wir machen einen auf schlau."

Grund für seine Aufregung: Hamilton war als einer der Letzten am Ende von Q1 rausgeschickt worden, kollidierte dann unglücklich mit einem auf der Strecke liegenden Poller und konnte sich nicht verbessern. "Unglaublich, unglaublich unangenehm. Darf in einem Weltklasse-Team wie bei uns nicht passieren", so Wolff. Das Team habe "Lewis hängen lassen" und ein "würdiger Abschied" werde am Rennsonntag "nicht gelingen".

Auch Hamilton selbst konnte sein Unglück kaum fassen. "Ich bin so weit hinten. Ich dachte, ich würde ums Podium kämpfen und muss jetzt hoffen, überhaupt in die Punkte zu fahren", sagte er.

Nach zwölf Jahren und sechs WM-Titeln ist für den 39-Jährigen nach dem Grand Prix am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) bei Mercedes Schluss - Erzfeind Ferrari ist Hamiltons künftiger Arbeitgeber.