Helmut Marko: Norris und McLaren nach dem Bahrain-Test WM-Favorit

Geht es nach den Wintertests in Bahrain, dann geht Red Bull laut Helmut Marko nicht als WM-Favorit in die Formel-1-Saison 2025. Im Gespräch mit RTL verrät der Österreicher, dass er in diesem Jahr einen "Vierkampf zwischen McLaren, Mercedes, Ferrari und uns" erwartet.

"Wir sind im letzten Jahr des technischen Reglements. Das heißt, die Breite der Siegesanwärter ist deutlich gewachsen", so Marko, "wobei McLaren, wenn man die Testergebnisse hernimmt, bereits einen Vorsprung hat. Das war sowohl in den Short- als auch in den Longruns."

Zwar ging die Bestzeit beim Bahrain-Test überraschend an Carlos Sainz im Williams (1:29.348), während sich die McLaren-Piloten Lando Norris (1:30.430) und Oscar Piastri (1:29.940) in der Zeitenliste am Ende nur auf den Positionen 13 und 8 befanden.

Doch die nackten Zahlen haben fast keine Aussagekraft. Und vor allem in den Longruns hinterließ McLaren beim Test den stärksten Eindruck, weshalb auch Marko einräumt, dass Red Bull "derzeit im Longrun zwei Zehntel bis drei Zehntel" hinter dem amtierenden Weltmeister liege.

Zudem sei in Bahrain auch der Reifenverschleiß bei McLaren "deutlich besser" gewesen, so Marko, der zwar auch klarstellt, dass der aktuelle Rückstand der Bullen noch "nicht alarmierend" sei. "Aber derzeitiger Favorit ist ganz klar McLaren", betont der Österreicher.

Marko: Norris beim Test schneller als Piastri

Gleichzeitig sei es aber "schwer zu sagen", wie weit vorne McLaren genau sei. Denn weil es in Bahrain ungewöhnlich kühl war, sei das Wetter dort "außer der Norm" gewesen, so Marko. Zudem seien die Longruns auch nicht komplett vergleichbar, weil nicht alle Teams zur gleichen Zeit gefahren sind.

Trotzdem gehe McLaren nach den Eindrücken aus der Wüste favorisiert in die neue Saison, und bei den Fahrern sieht Marko Norris, "der deutlich besser zurechtkam als Piastri", in der Favoritenrolle. Doch auch das könnte sich noch ändern.

Denn Marko glaubt nicht, dass Norris seinen Teamkollegen die ganze Saison über im Griff haben wird. "Ich schätze Piastri gleich stark ein - oder ich hoffe das auch, damit sich die beiden Punkte wegnehmen und wir davon profitieren", grinst der Österreicher.

Im Power-Ranking von Motorsport-Total.com, erstellt mit Unterstützung unseres Technologiepartners PACETEQ, liegt McLaren nach dem Bahrain-Test auf Rang eins, Red Bull mit einem Rückstand von 0,15 Sekunden aber direkt dahinter auf Position zwei.

Max Verstappen hatte zuletzt ebenfalls erklärt, dass Red Bull aktuell einen Rückstand habe. "Ich glaube nicht, dass wir schon in Melbourne um den Sieg kämpfen können", so der Weltmeister.