Hülkenberg fordert: "Müssen die Wende schaffen"

Im Qualifying meist gut, im Rennen chancenlos - Nico Hülkenberg hat nach vielen enttäuschenden Ergebnissen Verbesserungen seines Haas-Rennwagens gefordert. "Wir müssen die Wende schaffen, so wie das McLaren gelungen ist", sagte der Formel-1-Pilot aus Emmerich vor dem Großen Preis von Belgien: "Wir sind natürlich nicht so groß wie McLaren, aber die Designer und Ingenieure stehen in der Pflicht, unsere Situation zu verbessern."

McLaren hat sich nach anfangs schwachen Ergebnissen immens gesteigert. Der Brite Lando Norris fuhr für den Traditionsrennstall zuletzt zwei zweite Plätze hinter Überflieger und Weltmeister Max Verstappen ein - Hülkenberg und sein dänischer Teamkollege Kevin Magnussen hinkten dagegen deutlich hinterher.

Die Gründe sind vielfältig, zuletzt gab es verschiedene technische Defekte, aber vor allem bereitet der hohe Reifenverschleiß Sorge. Beim aller Voraussicht nach verregneten Rennwochenende in Spa könnte genau diese Schwachstellen des Haas-Boliden dem Deutschen nützlich sein.

"Unser Auto bringt die Reifen sehr schnell auf Temperatur", sagte er. Das ist gut für das Qualifying, aber führt im Rennen zu den bekannten Problemen. Die Hoffnung ist nun, dass der Verschleiß auf nasser Fahrbahn geringer ausfällt und das Auto somit wettbewerbsfähiger ist, sagte Hülkenberg: "Es könnte sein, garantieren kann ich es aber nicht."