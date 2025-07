Hülkenberg will "Welle reiten" - und freut sich über Lego-Pokal

Der größte Tag seiner Formel-1-Karriere kam für Nico Hülkenberg genau zum richtigen Zeitpunkt. "Es ist gut, dass wir jetzt zwei Wochen Pause haben", sagte er am Sonntag nach seiner Podest-Premiere beim Großen Preis von Großbritannien gut gelaunt, "da kann man die Feierlichkeiten ein bisschen ausdehnen und diese Welle länger reiten." Im 239. Grand Prix seiner Laufbahn war der Sauber-Pilot als Dritter erstmals aufs Treppchen gefahren, niemand in der Geschichte der Formel 1 wartete auch nur annähernd so lange auf diesen Moment.