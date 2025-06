Hungaroring im neuen Look: So modern präsentiert sich die Strecke 2025

Von 1. bis 3. August steigt in Budapest der 40. Grand Prix von Ungarn, und zur Jubiläumsausgabe hat sich der Hungaroring besonders schick herausgeputzt. Denn seit dem 2024er-Rennwochenende wurde in Mogyorod emsig gebaut und renoviert, und am Donnerstag wurde das Ergebnis im Rahmen eines Pressetermins, im Beisein von unter anderem motorsportol.hu, endlich öffentlich vorgestellt.

Das in die Jahre gekommene Paddock-Gebäude mit dem genauso in die Jahre gekommenen Medienzentrum wurde nicht nur generalsaniert, sondern praktisch neu aufgebaut. "Die Zukunft hat begonnen", schreibt der Hungaroring selbst in einer Presseaussendung. Und Hungaroring-CEO Zsolt Gyulay erfüllt das Ergebnis der Umbauarbeiten mit "Stolz", angesichts des seinem Empfinden nach "erhebenden Anblicks".

Tatsächlich hat man am Hungaroring keine halben Sachen gemacht. Das Paddock-Gebäude wurde ebenso neu gestaltet wie die Haupttribüne auf der gegenüberliegenden Seite von Start und Ziel. "Ziel der Entwicklung war es, die alte, veraltete Infrastruktur durch ein modernes, wirtschaftlich betriebenes Boxengebäude zu ersetzen, das sämtliche professionellen Anforderungen des Sports erfüllt", erklärt Gyulay.

Das neue Gebäude beherbergt unter anderem 40 Boxen (36 für Teams und vier für Technik), einen Catering- und VIP-Bereich, Büroräume für die Administration, eine Dachterrasse und ein neues Lager. Die Bauarbeiten werden zwar erst im April 2026 abgeschlossen sein, sodass etwa das neue Medienzentrum noch nicht bezugsfertig ist. Doch zumindest im Außenbereich ist alles fertig.

"Ab dem nächsten Jahr jedoch werden wir über ein Hauptgebäude verfügen, das allen Anforderungen gerecht wird und nicht nur für Auto- und Motorsportveranstaltungen, sondern auch für Konferenzen und größere Events geeignet ist", erklärt Gyulay und präzisiert, dass ein Teil des Gebäudes "noch nicht genutzt" werde, weil "es bislang nur von außen fertiggestellt ist".

Neu sind auch zwei Tunnel, die den Paddock mit der neuen Haupttribüne verbinden. Der überdachten Tribüne für 10.000 Zuschauer wurde unter anderem eine neue Terrasse spendiert, und selbstverständlich auch neue, modernere Kabinen für die TV-Kommentatoren.

Adam Schmidt, Sportstaatssekretär der ungarischen Regierung, verweist anlässlich der Eröffnung darauf, "dass die Strecke und der Grand Prix von Ungarn ein prägender Teil der jüngeren Geschichte unseres Landes sind. Sie kamen mit dem Wind des Regimewechsels und haben sich im Laufe der Jahrzehnte zurecht zu einem der Lieblingsorte der Protagonisten der Formel 1 entwickelt."

Schmidt verweist auch auf die Bedeutung des Grand Prix für die ungarische Wirtschaft, mit zuletzt 300.000 Zuschauern am gesamten Wochenende, davon 80 Prozent aus dem Ausland: "Das durch die Veranstaltung generierte Bruttoinlandsprodukt übersteigt 26 Milliarden Forint (umgerechnet rund 64 Millionen Euro; Anm. d. Red.). Und jeder Forint, den die Regierung in den Hungaroring investiert hat, brachte der ungarischen Wirtschaft mehr als das Eineinhalbfache an Einnahmen zurück."

Der Grand Prix von Ungarn hatte ursprünglich einen Vertrag bis 2027. Dieser wurde allerdings bereits im Jahr 2023 verlängert, sodass die Formel 1 bis mindestens 2032 Teil des Grand-Prix-Kalenders sein wird. Voraussetzung für diese Vertragsverlängerung war allerdings eine Modernisierung. Diese hat unmittelbar nach der Vertragsverlängerung begonnen.