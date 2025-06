James Vowles bleibt langfristig: Williams verlängert Vertrag mit Teamchef

James Vowles hat sich langfristig zu Williams bekannt und wird den britischen Traditionsrennstall auch in den kommenden Jahren als Teamchef in die Zukunft führen. Wie das Team am Donnerstagnachmittag verkündet, hat der 45-jährige Brite seinen Vertrag langfristig verlängert.

Damit ist auch eine häufig spekulierte Rückkehr zu Mercedes als Nachfolger von Toto Wolff vorerst einmal vom Tisch.

"Ich freue mich sehr, einen neuen Vertrag mit Williams zu unterzeichnen", betont Vowles. "Dieses Team hat sich vom ersten Moment an wie ein Zuhause angefühlt. Dieses ikonische Team hat mir bereits einige unglaubliche Erinnerungen geschenkt, und wir alle sind vereint in unserem Ziel, auf unserem Erbe aufzubauen und wieder Weltmeisterschaften zu gewinnen."

"In den vergangenen zwei Jahren haben wir uns darauf konzentriert, das Fundament zu stabilisieren, und nun haben wir eine Plattform, um in den kommenden Jahren nach Ruhm zu streben."

Über die Laufzeit des Vertrages wurden dabei aber keine Angaben gemacht. Vowles war 2023 von Mercedes, wo er zuvor als Chefstratege tätig war, zu Williams gewechselt und hatte dort Jost Capito ersetzt, der das Erbe der Williams-Familie angetreten hatte.

Seitdem hat er bei Williams einen umfassenden Wandel auf allen Ebenen eingeleitet - mit einem klaren Ziel: Eine Ikone der Formel 1 zurück auf die Siegerstraße zu bringen.

Unter Vowles hat Williams 2025 den besten Saisonstart seit 2016 hingelegt. Aktuell liegt der Rennstall mit 55 Punkten auf Rang fünf der Konstrukteurswertung und hat dabei mehr Punkte als in den vergangenen drei Jahren zusammengeholt.

Doch Vowles hat den Blick schon längst auf die Zukunft gerichtet: Er sieht 2025 als Übergangsjahr und möchte unter dem neuen Reglement 2026 den nächsten Sprung machen.

"Wir sind begeistert, dass James einen neuen Vertrag mit Williams unterzeichnet hat und sich verpflichtet hat, die Mission, die wir gemeinsam verfolgen, zu vollenden", betont Matthew Savage, der Vorsitzende von Eigentümer Dorilton Capital.

"Er hat Erfahrung, Energie und strategische Führung in die Aufgabe eingebracht, Williams zurück auf das oberste Podest zu bringen. Wir sind noch nicht dort, aber man spürt den Schwung, den wir in Grove aufbauen, und wir sind gespannt auf das, was vor uns liegt", so Savage.

Mittlerweile muss das Team auch nicht mehr auf Bezahlfahrer zurückgreifen: Mit Carlos Sainz gelang es Vowles, seinen Wunschfahrer für 2025 zu verpflichten. Der Spanier wird auch im kommenden Jahr an der Seite von Alexander Albon fahren.