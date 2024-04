Japan: Rennen nach Start-Unfall unterbrochen

Anzeige

Kurz nach dem Start musste das Formel-1-Rennen in Japan in Folge eines Unfalls unterbrochen werden. Zu Beginn der S-Kurven touchierten sich Daniel Ricciardo (Racing Bulls) und Alexander Albon (Williams), beide Autos krachten in den Reifenstapel. Sowohl Ricciardo als auch Albon verließen unverletzt die Unfallstelle.

Die Rennleitung zeigte die roten Flaggen, damit der Reifenstapel aus Sicherheitsgründen wieder hergestellt werden können. Weltmeister Max Verstappen und Co. rollten zurück an ihre Boxen, um sich auf den Restart vorzubereiten, der um 7.32 Uhr MESZ erfolgen sollte.