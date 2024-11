Jubiläums-Saison: Formel-1-Teams enthüllen erstmals gemeinsam

Die Formel 1 feiert im 75. Jahr ihres Bestehens erstmals in ihrer Geschichte eine Saisoneröffnung mit allen zehn Teams. Das gab die Rennserie am Dienstag bekannt, das Event wird am Abend des 18. Februar in der Londoner Arena The O2 steigen.

In diesem Rahmen sollen auch die Lackierungen der Teams für das neue Jahr enthüllt werden. Zu diesem recht frühen Zeitpunkt vor dem Start der Saison am 16. März in Australien dürften die wenigsten Rennställe bereits ihr fertiges Auto präsentieren. Üblicherweise zeigen die Rennställe ihren neuen Boliden zu jeweils eigenen Terminen, teilweise erst unmittelbar vor den offiziellen Testfahrten.

Auch der Weltverband FIA ist an dem Event beteiligt, Präsident Mohammed Ben Sulayem sieht "eine passende Eröffnung zur Feier des 75. Jubiläums unseres Sports". Die zehn Teams mit ihren 20 Fahrern und Teamchefs werden anwesend sein, darunter auch Max Verstappen im Red Bull und Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der dann erstmals im Ferrari-Outfit auftreten wird.