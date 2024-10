Jules Bianchi: Tödlicher Unfall jährt sich zum zehnten Mal - sein Vermächtnis ist ein anderer Star

Im anhaltenden Schlechtwetter fliegt Sauber-Fahrer Adrian Sutil in Runde 42 in der schnellen Dunlop-Linkskurve ab und strandet rechts der Fahrbahn im Kiesbett. Für ihn ist das Rennen vorbei.

Der 5. Oktober 2014 ist ein dunkler, nasskalter Tag in Japan. Taifun "Phanfone" liegt direkt vor der Ostküste und drückt schwere Regenschauer vor sich her. Das macht den Formel-1-Grand-Prix auf dem Suzuka International Racing Course zu einer gefährlichen Angelegenheit, aber zunächst geht alles gut: Einzig Ferrari-Fahrer Fernando Alonso ist nach Elektronikdefekt nicht mehr dabei, als das letzte Rennfünftel beginnt.

In Runde 43 kommt das Feld erstmals an der Unfallstelle vorbei. Dann passiert es: Jules Bianchi im Marussia unterschätzt wie Sutil eine Runde zuvor, Wie viel Wasser wirklich auf der Rennstrecke steht. Er hat es auch versäumt, seine Geschwindigkeit an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Bei 212 km/h verliert Bianchi die Kontrolle über sein Fahrzeug und fliegt ebenfalls ab.

Den Top 3 ist die Schwere des Unfalls von Bianchi bewusst: Bei der Siegerehrung verzichten Hamilton, Rosberg und Vettel auf die übliche Champagner-Dusche. In der Pressekonferenz bezeichnet Vettel die Wetterlage in Suzuka als "grenzwertig".

Bangen um bewustlosen Bianchi

Am Tag nach dem Unfall trifft die Familie von Bianchi in Yokkaichi ein und wacht am Bett des Schwerverletzten, der in den nächsten Wochen zur Behandlung in Japan verbleibt. Im November holen ihn die Ärzte aus dem Koma und berichten, Bianchi atme wieder selbstständig. Er bleibt bewusstlos, als ihn die Familie nach Nizza in Frankreich überführt. Bianchis Zustand ist weiterhin kritisch und bleibt es.

Im Sommer 2015 verschlechtert sich sein Zustand. Am 17. Juli, neun Monate nach dem Unfall in Suzuka, erliegt Bianchi im Krankenhaus in Nizza seinen schweren Verletzungen, ohne je wieder das Bewusstsein erlangt zu haben. Er wurde nur 25 Jahre alt.