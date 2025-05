Jungvater Verstappen im Training Dritter - Piastri vorn

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat in seiner ersten Trainingseinheit als Vater ein gutes Ergebnis erzielt. Bei der einzigen freien Session vor dem Großen Preis von Miami (Sonntag, 22.00 Uhr MESZ/Sky) erreichte der Red-Bull-Pilot am Freitag den dritten Rang. Die Bestzeit sicherte sich WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im McLaren (1:27,128 Minuten) vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc.

Für die Szene des Trainings sorgte unfreiwillig der letztjährige Miami-Sieger Lando Norris. Unter anderem eine Stableuchte wurde aus dem Fußraum seines McLaren gefischt, nachdem Norris während seiner ersten Runde auf Fremdkörper aufmerksam gemacht hatte. Auch die Rennkommissare wurden tätig und bestellten einen Teamvertreter nach dem Training ein. Der Vorwurf gegen den Weltmeisterrennstall: "Mögliche Freigabe von Wagen 4 in einem unsicheren Zustand".

Vizeweltmeister Norris wurde nur Zwölfter (+1,263 Sekunden) bei der Einheit, die nach einem Dreher von Haas-Pilot Oliver Bearman allerdings frühzeitig abgebrochen wurde. Dadurch wurden einige Piloten um die Chance gebracht, auf weichen Reifen eine Top-Zeit zu setzen. Der Brite Bearman verließ seinen Boliden unverletzt. "Schwer zu lesen" seien die Ergebnisse, sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko am Sky-Mikrofon. McLaren sei favorisiert, so der Österreicher, doch die angekündigte Bewölkung in den kommenden Tagen könnte Red Bull "in die Karten spielen".

Verstappen war nach der Geburt seines ersten Kindes erst am Freitag im Fahrerlager erschienen. Seine Freundin Kelly Piquet hatte die kleine Lily zur Welt gebracht, Verstappen ließ deswegen die eigentlich obligatorischen Medientermine am Donnerstag aus.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton fremdelt weiter mit dem Ferrari. Der Star-Neuzugang belegte Rang 13 und lag damit direkt vor dem Emmericher Nico Hülkenberg im Sauber (+,1445).

Weiter geht es mit ab 22.30 Uhr MESZ (Sky) mit dem Qualifying für das Sprintrennen, das am Samstag ausgetragen wird.