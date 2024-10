Kein WM-Titel für Verstappen? "Das Leben geht weiter"

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat vor dem Großen Preis der USA in Austin/Texas (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky) die Erwartungen gedämpft und befasst sich mit dem möglichen Verlust der Führung in der Fahrer-WM im weiteren Saisonverlauf.

"Natürlich würde ich gerne die WM gewinnen, aber man muss auch realistisch sein. Wir geben unser Bestes. Wenn wir konkurrenzfähig genug sind, können wir es schaffen. Wenn nicht, dann nicht. So einfach ist das", sagte Verstappen am Donnerstag: "Das Leben geht weiter. Es ist keine große Tragödie, wenn wir es nicht schaffen. Aber natürlich will ich gewinnen."

Der niederländische Red-Bull-Star liegt vor dem 19. WM-Lauf 52 Punkte vor McLaren-Pilot Lando Norris. Der Brite gilt in Austin, wo am Samstag auch im Sprintrennen (20.00 Uhr/Sky) Punkte vergeben werden, trotz eines Upgrade-Pakets von Red Bull als Favorit.

"Wenn wir das Auto verbessern, haben wir natürlich mehr Geschwindigkeit. Dann wird es ein bisschen komfortabler", sagte Verstappen: "Im Moment wissen wir, dass uns noch einiges fehlt, wir müssen von Schritt zu Schritt denken. Ich bin zuversichtlich, dass wir gute Rennen fahren können. Aber das Momentum liegt bei McLaren."