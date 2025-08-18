Lando Norris' Anfänge auf zwei Rädern: "Mein erstes Idol war Valentino Rossi"

McLaren-Pilot Lando Norris hat beim Esports World Cup in Riad einen Einblick in seine motorsportliche Vergangenheit gegeben. Und die begann auf zwei Rädern. Denn bevor er sich für den Weg in die Formel 1 entschied, schlug sein Herz eigentlich für Motorräder.

"Eigentlich wollte ich mit Motorrädern weitermachen. Damit habe ich angefangen", erklärte der 25-Jährige auf der Bühne in Saudi-Arabien. "Ich habe erst Reiten ausprobiert, das habe ich gehasst. Dann ein Quad, aber mein Vater hat es wieder verkauft. Er meinte, es sei gestohlen worden, in Wahrheit fand er es einfach zu gefährlich. Danach kam ich zum Motocross."

Norris schwärmt noch heute von dieser Zeit: "Ich habe Dirt-Motorsport geliebt. Motorräder, Motocross, Quads - das alles, bevor ich überhaupt jemals ein Formel-1-Rennen gesehen habe. Für mich waren Buggys und Wüstenrennen das Coolste auf der Welt. Mein Held war Valentino Rossi. Er war derjenige, zu dem ich aufschaute."

Heute ist Norris längst im Auto-Rennsport angekommen und mischt in der Formel 1 ganz vorne mit. In der Fahrerwertung liegt er aktuell nur neun Punkte hinter Teamkollege Oscar Piastri. Beide kämpfen in dieser Saison um ihren ersten Weltmeistertitel und liefern sich ein packendes teaminternes Duell.

Im Gespräch mit Racer erklärte Norris, wie sehr ihn die vergangenen Jahre geprägt haben: "Erfahrung ist der Schlüssel. Du lernst, mit mehr Situationen umzugehen, verstehst dein Team besser, und sie verstehen dich besser. So bist du einfach besser vorbereitet."

Doch Erfahrung allein reicht nicht, wie er betont: "Es geht auch darum, ob du wirklich schneller fahren kannst, ob du die Reifen besser managen kannst. Das sind die schwierigeren Dinge. Gerade für Oscar, in seinem dritten Jahr, kommt vieles davon erst mit der Zeit."

Norris selbst fühlt sich aktuell auf dem Höhepunkt seiner bisherigen Karriere: "Ich glaube, ich sage das jetzt in jedem Interview - aber ich bin so komplett wie noch nie. Ich bin bereit, größere Herausforderungen anzunehmen."

Ein Spaziergang sei das aber nicht: "Du fährst immer noch gegen die besten Fahrer der Welt, die genauso schnell sind wie du. Einfacher wird es also nicht, aber du bist besser vorbereitet. Und genau das hilft, mehr von deinem Potenzial zu zeigen."