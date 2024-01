Lando Norris verlängert Vertrag mit McLaren vorzeitig

Anzeige Lando Norris bleibt langfristig bei McLaren: Das Formel-1-Team hat eine vorzeitige Vertragsverlängerung des Briten am Freitagnachmittag verkündet. Der Brite wird bis mindestens 2026 beim Rennstall aus Woking bleiben. "Es ist ein tolles Gefühl, in Papaya zu bleiben. Ich bin mit McLaren aufgewachsen und fühle mich hier zu Hause, das Team ist wie eine Familie für mich", sagt Norris. "Die bisherige Reise war aufregend, wir hatten Höhen und Tiefen, aber die letzte Saison hat gezeigt, dass wir wieder an der Spitze mitfahren wollen." "Die Arbeit, die Zak, Andrea und das ganze Team im letzten Jahr geleistet haben, war unglaublich, und ich bin zuversichtlich, mit McLaren um Siege zu kämpfen. Ich freue mich darauf, weitere tolle Erinnerungen zu schaffen und in den nächsten Jahren mit allen bei MTC (McLaren Technology Center; Anm. d. Red.) hart zu arbeiten." Erst vor zwei Jahren hatte Norris seinen Vertrag beim Team bis Ende 2025 verlängert. Und obwohl er somit noch zwei weitere Jahre auf der Uhr hat, hat sich Norris erneut zu einer vorzeitigen Verlängerung entschlossen. Über die Laufzeit macht das Team keine Angabe, doch bis mindestens 2026 ist Norris damit an das Team gebunden. Weil auch Teamkollege Oscar Piastri im September seinen Vertrag bis Ende 2026 verlängert hat, ist die Fahrerpaarung von McLaren für die kommenden drei Jahre bereits fest - und Gerüchte über einen Wechsel Norris' zu Red Bull vom Tisch.

"Ich freue mich, dass wir unsere Beziehung zu Lando für mehrere Jahre fortsetzen werden", sagt Geschäftsführer Zak Brown. "Es war eine fantastische Reise in den letzten sechs Jahren, und er hat fantastisches Engagement und den Wunsch gezeigt, das Team voranzubringen und McLaren wieder an die Spitze der Startaufstellung zu bringen." "In der vergangenen Saison haben wir gesehen, welche fundamentale Rolle Lando bei der beeindruckenden Wende in den Ergebnissen gespielt hat, und ich freue mich darauf, diesen Vorstoß gemeinsam mit vielen weiteren Podiumsplätzen fortzusetzen", so Brown.

McLaren-Teamchef Stella: "Spannende Fahrerpaarung" Für Teamchef Andrea Stella spiegelt die Verlängerung "das Engagement und das Vertrauen wider, das wir gemeinsam haben, mit unserem gemeinsamen Ziel, in Zukunft wieder Meisterschaften zu gewinnen." Er lobt: "Lando hat sich seit seinem Einstieg bei McLaren im Jahr 2017 als Fahrer und Mensch weiterentwickelt. Er hat in der vergangenen Saison beeindruckt und eine wichtige Rolle bei unseren Fortschritten im Laufe des Jahres gespielt, indem er mit vielen fantastischen Fahrten sieben Podiumsplätze erzielte." "Zusammen mit Oscar wird unsere spannende Fahrerpaarung eine wichtige Rolle bei unserem Ziel spielen, in der Startaufstellung nach vorne zu kommen. Sie haben in ihrer ersten gemeinsamen Saison beeindruckt, und ich freue mich darauf, die harte Arbeit mit den beiden auf dieser spannenden Reise fortzusetzen."

Warum hat sich Lando Norris so früh entschieden? Eine große Frage bei der Verlängerung ist aber, warum sich Norris schon so früh auf McLaren festgelegt hat. Der Brite hatte noch zwei Jahre Vertrag und wird von Topteams wie Red Bull umworben. Warum legt er sich also so früh langfristig fest und schließt sich damit ein paar Türen, um bei einem Team zu bleiben, mit dem er noch nie gewonnen hat. Einfache Antwort: "Weil ich es kann", lacht Norris. "Ich bin in einer guten Position und möchte mir in den kommenden Jahren keine Gedanken machen müssen", führt er weiter aus. "Es gab immer Gerüchte über unsere Zukunft, und es ist einfach ein guter Zeitpunkt, vor allem wenn es in Zukunft etwas verrückter wird, weil viele Verträge auslaufen und Leute potenziell das Team wechseln." Auch im Hinblick auf das neue Formel-1-Reglement 2026 habe er diese Entscheidung getroffen: "Weder ich noch das Team wollten in solchen wichtigen Jahren Gedanken darüber verschwenden", sagt er und betont: "Ich bin zuversichtlich, ich bin hier glücklich, und das Team ist zufrieden mit mir. Von daher war das eine einfache Entscheidung."

Umschwung hat Norris überzeugt Doch ihm ist auch klar, dass McLaren ein paar schwierige Jahre hatte und sich nicht so verbessert hat, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Vor allem zu Beginn der Saison 2023 sah es so aus, als würde es für das Team nach hinten gehen. Doch ab dem Sommer kam ein enormer Umschwung, durch den McLaren häufig das zweitstärkste Team war. Auch das hat Norris überzeugt.

